За январь Украина увеличила экспорт мяса птицы в 1,8 раза

Украина в январе 2018 года экспортировала 19,69 тыс. тонн мяса птицы и субпродуктов, что в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщила Государственная фискальная служба.
По ее данным, в денежном выражении экспорт этой продукции увеличился в 2,3 раза — до $30,4 млн.
Импорт мяса птицы и субпродуктов вырос в 1,7 раза — до 12,12 тыс. тонн, в денежном эквиваленте — в 1,9 раза и составил $5,3 млн.
По информации ГФС, экспорт свинины по итогам января по сравнению с соответствующим периодом 2017 года сократился в 2,4 раза — до 0,16 тыс. тонн. Этой продукции было поставлено на сумму $0,38 млн против $0,69 млн за январь 2017 года.
Импорт свинины в Украину за этот период вырос в 4,4 раза — до 0,29 тыс. тонн. В страну этого вида мяса было ввезено на сумму $0,47 млн, что в 3,7 раза больше, чем в январе 2017 года.
Как сообщалось со ссылкой на таможенные данные ГФС, Украина в 2017 году увеличила поставки свинины на внешние рынки в 1,6 раза — до 4,92 тыс. тонн, импорт этой продукции вырос в два раза — до 5,6 тыс. тонн.
Украина в 2017 году увеличила экспорт мяса птицы и субпродуктов на 13% — до 271,33 тыс. тонн. Импорт этой продукции вырос на 42% по сравнению с 2016 годом — до 118,31 тыс. тонн.
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