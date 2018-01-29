Суд Киева отказался приостановить запрет на трансляцию сериала «Сваты»

Окружной административный суд Киева отказал обществу с ограниченной ответственностью (ООО) «Киноквартал» (студия «Квартал 95») в удовлетворении заявления об обеспечении искового заявления, касающегося запрета на трансляцию сериала «Сваты» с участием российского актера Федора Добронравова.
Как указано в определении Окружного админсуда Киева от 17 января, обнародованном на сайте Единого реестра судебных решений 23 января, в суд поступил иск ООО «Киноквартал» к Службе безопасности Украины, Министерству культуры Украины, Государственному агентству Украины по вопросам кино о признании противоправными и отмене ряда решений и постановлений.
Так, истец, в частности, просил признать противоправными действия СБУ и отменить ее постановление от 21 ноября 2017 года о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации сроком на 3 года. Также просил признать противоправным и отменить приказ Министерства культуры Украины о внесении этого гражданина РФ в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности; признать противоправным и отменить приказ Госагентства Украины по вопросам кино (Госкино) об отмене государственной регистрации фильмов от 29 ноября 2017 года в части отмены государственной регистрации и признания недействительным государственного свидетельства на право распространения и демонстрации фильмов.
Помимо этого, 15 января истец подал заявление об обеспечении иска путем приостановления действия приказа Госкино «Об отмене государственной регистрации фильмов» от 29.11.2017 года в части отмены государственной регистрации и признания недействительным государственного свидетельства на право распространения и демонстрации фильмов.
При этом представитель истца указал, что действия Госкино наносят значительный имущественный ущерб правам и интересам истца, так как он не имеет возможности получать причитающиеся ему средства от передачи права распространять и демонстрировать фильм.
«Окружной административный суд города Киева постановил: в удовлетворении заявления об обеспечении иска общества с ограниченной ответственностью „Киноквартал“ отказать», — говорится в определении суда.
В решении суда не указана фамилия гражданина РФ. Однако, судя по датам и решениям СБУ, Минкультуры и Госкино, а также исходя из того, кто выступал истцом, речь идет о российском актере Ф.Добронравове.
Как сообщалось, в ноябре 2017 года Госкино Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты», в котором снимался Ф.Добронравов (сериал снимался в Украине, его транслировал телеканал «1+1»).
Ранее СБУ приняла решение о запрете въезда на три года российскому артисту Добронравову, который публично поддерживает аннексию Крыма и посещал оккупированный полуостров.
В то же время в Окружном административном суде Киева открыто производство по иску ООО «Телекомпания «Студия 1+1» к Минкультуры Украины и Госкино в связи с запретом въезда в страну Ф.Добронравову и отменой регистрации на трансляцию фильмов с его участием. Судебное заседание по данному делу запланировано на 15 февраля.
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