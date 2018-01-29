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BDO проиграла спор с НБУ за право аудировать банки

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BDO проиграла спор с НБУ за право аудировать банки

Суды первых двух инстанций отказали украинской компании «БДО» (работает под брендом BDO) в возврате на рынок аудирования украинских банков.

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Аудиторская компания «БДО» проиграла апелляцию, с помощью которой пыталась пересмотреть решение суда первой инстанции по делу о решении Нацбанка об исключении «БДО» из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

12 декабря 2017 года Киевский апелляционный админсуд отклонил жалобу аудиторской компании и оставил в силе решение Окружного админсуда Киева от 24 октября 2017-го.

Своим иском «БДО» пыталась доказать не свою невиновность, а оспаривала жесткость санкций регулятора. «Истец отметил, что ответчиком применена к обществу крайняя мера воздействия чем нарушен принцип пропорциональности и баланса между возможными последствиями для прав, свобод и интересов лица и целями, на достижение которых направлено оспариваемое решение», — говорится в материалах дела.

Кроме того, аудиторская компания подчеркивала, что «обжалуемое решение принято только на основании докладной записки департамента банковского надзора от 04.08.2016 по результатам анализа отчетов аудиторов о проверке годовой финансовой отчетности банков за 2015 год, которая не является документом, который фиксирует нарушения аудиторской фирмы при аудиторских проверках банков».

Но ей не повезло. Окружной админсуд Киева 24 октября 2017 года отклонил иск «БДО», поскольку комитет Нацбанка по вопросам аудита неоднократно обращался с письмами к компании «БДО» с требованиями повышения качества аудиторских услуг, предоставления объяснений, проведения встречной сверки. Более того, суду были представлены документы, которые свидетельствовали о том, что «БДО» в своих письмах в Нацбанк «подтвердила факт нарушения подпункта 3.1 пункта 3 Положения о порядке представления банками в НБУ отчета аудитора по результатам ежегодной проверки финансовой отчетности, утвержденным постановлением НБУ от 09.09.2003 года № 389». «Таким образом, наличие изложенных выше нарушений не оспаривается ООО „БДО“. Мера воздействия, примененная оспариваемым решением, принята при наличии оснований и является адекватной имеющимся нарушением», — говорится в решении суда.

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Напомним, 4 августа 2016-го, НБУ запретил компании «БДО» аудировать банки. У него были вопросы к выводам компании из международной группы BDO об отчетности Фортуна-банка, Диамантбанка (выведены с рынка) и Апекс-банк (сдал лицензию добровольно).

«БДО» стала первой компанией, которая пыталась вернуться на рынок аудирования банков в судебном порядке. Сейчас по аналогичному пути собирается идти аудиторская компания ООО «ПрайсвотерхаусКуперс (аудит)», дочка международной аудиторской компании PwC.

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