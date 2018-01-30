В НБУ назвали условия для вмешательства в ситуацию с обвалом гривны

Национальный банк Украины будет вмешиваться в ситуацию с обвалом гривны, когда на это будут весомые причины, рассказал замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб в интервью «Сегодня».
Сологуб отметил, что Украина несколько лет назад перешла на гибкий курс, однако это не означает, что Нацбанк никак не реагирует на существенное колебание гривны.
«Если мы видим, что цены на основные экспортные товары достаточно высокие, ситуация с экономикой нормальная, фундаментальных причин для девальвации нет, Нацбанк не вмешивается в ситуацию. Если кто-то хочет побежать и купить доллары перед Новым годом, и курс растет на 10 копеек, зачем Нацбанку тратить свои резервы? Нацбанк проводит валютные интервенции, только когда есть какие-то весомые причины для этого», — заявил Сологуб.
По его словам, НБУ не может ввести политику обязательного реагирования на рост курса доллара.
Напомним, ранее Нацбанк назвал причину роста курса доллара с начала года. В частности, ключевой причиной являются сезонные факторы.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.782,98 -0.0989
|2.821,40 -0.157
|100 евро
|3.436,09 -0.2475
|3.504,16 -0.294
|10 рублей
|4,59 -0.0028
|5,07 -0.0047
|Курс, UAH
|Золото
|386.648,00-2.836,00
|Серебро
|4.967,46-68,71
|Платина
|291.196,00-856,00
|Палладий
|314.035,00-1.875,00
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