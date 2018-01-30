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МЭРТ подаст новый законопроект об экспортном агентстве

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МЭРТ подаст новый законопроект об экспортном агентстве

На утверждение правительства в феврале будет представлен новый законопроект об экспортно-кредитном агентстве, сообщила торговый представитель Украины Наталия Микольская в Facebook.

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Микольская отметила, что украинские и иностранные эксперты проанализировали действующий закон и обнаружили в нем ряд пробелов.

«Сейчас риски и недостатки проработаны и нашли отражение в соответствующем законопроекте, который планируем представить на утверждение правительства в феврале этого года. Затем он будет передан на рассмотрение соответствующих парламентских комитетов», — отметила Микольская.

Она также отметила, что финансирование экспортного агентства должно соответствовать Меморандуму об экономической и финансовой политике с МВФ, а также законопроекту «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения эффективного функционирования Экспортно-кредитного агентства».

«Как правительство, так и парламент, мы несем общую ответственность за создание ЭКА (экспортно-кредитного агентства, — ред.). ведь на момент принятия действующего закона в бюджете не было заложено на это необходимых средств. Сейчас в бюджете есть 200 млн грн из необходимых 346 млн грн на создание учреждения. Но мы начинаем запуск с этим ресурсом, потому что это жизненно необходимо, и надеемся, что при пересмотре бюджета размер суммы будет увеличен», — добавила Микольская.

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Ранее Микольская заявляла, что Украине нужно как можно скорее внести изменения в закон об экспортно-кредитном агентстве, необходимый для развития украинского экспорта.

торговля, экспорт, МЭРТ, Наталия Микольская, экспортно-кредитное агентство
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