В Киеве подорожал проезд на 53 маршрутах

По состоянию на 29 января 53 маршрута увеличили цену проезда на 1 гривну.
Об этом сообщили в коммунальной службе перевозок КГГА, передает Укринформ.
Тариф вырос на одну гривну с 6 гривен до 7 гривен на маршрутах № 405, 414, 415, 445, 470, 513, 589, 598-Д, 408, 437, 450, 455, 205, 599, 465, 151, 434, 496, 504, 509, 526, 528, 542, 555, 177, 178, 499, 573.
С 5 гривен до 6 гривен на маршрутах № 535, 198, 200-к, 201, 497-к, 427, 432, 491, 600, 249, 569, 577, 439, 477, 508, 510, 566, 475, 567, 474, 565.
С 4 гривен до 5 гривен на маршрутах 402, 194, 582.
Как сообщили в Службе перевозок, сегодня киевская городская власть лишена законных оснований влиять на тарифы по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые работают в режиме маршрутного такси.
Напомним, на 26 января 2018 проезд подорожал на 19 маршрутах Киева.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.782,98 -0.0989
|2.821,40 -0.157
|100 евро
|3.436,09 -0.2475
|3.504,16 -0.294
|10 рублей
|4,59 -0.0028
|5,07 -0.0047
|Курс, UAH
|Золото
|386.648,00-2.836,00
|Серебро
|4.967,46-68,71
|Платина
|291.196,00-856,00
|Палладий
|314.035,00-1.875,00
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