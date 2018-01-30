ЕС против антироссийских санкций, – премьер Бельгии

Европейский союз не собирается поддерживать усиление санкций против России. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, пишет ТАСС.

«Хотел бы подчеркнуть, что ЕС принял решение не поддерживать усиление санкций», — сказал он, комментируя распространенный Минфином США «кремлевский доклад».

По словам Мишеля, между ЕС и Россией существует ряд разногласий, но необходимо открыть диалог, чтобы построить стратегические и плодотворные отношения и чтобы иметь возможность управлять разногласиями.

"РФ и ЕС, мы заплатим высокую цену, если не будем гарантами стабильности",— добавил он.