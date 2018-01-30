ФГВФЛ выставил на продажу активы банков на 15,5 млрд грн

В течение текущей недели запланирована продажа активов ликвидируемых банков, на общую сумму 15 500,28 млн грн.Из них на сумму 14 122,38 млн выставлены права требования по кредитам, и на 1 133,01 млн грн — недвижимое имущество и другие основные средства ликвидируемых банков, сообщает Фонд.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 169,98 млн грн, активы группы «ценные бумаги» будут продаваться за 74,92 млн грн.