Turkish Airlines будет летать из Львова в Стамбул ежедневно

Авиакомпания Turkish Airlines, которая выполняет пять рейсов в неделю на линии Львов-Стамбул, с 1 марта 2018 года увеличит количество рейсов до семи в неделю.

К существующим рейсам по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям добавятся рейсы по вторникам и субботам. Об этом Капиталу сообщили в пресс-службе компании.

Первый рейс авиакомпании Turkish Airlines в Украину был осуществлен в 1993 году. Вместе с открытием 30 марта 2017 года рейсов из Харькова, авиакомпания на сегодняшний день осуществляет больше 50-ти рейсов из шести городов Украины: Киева, Одессы, Львова, Запорожья, Херсона и Харькова.

Помимо пассажирских рейсов, Turkish Airlines выполняет три еженедельных грузовых рейса из Киева.

В 2017 году Turkish Airlines предоставила сервис более 600 тыс. пассажиров, которые путешествовали с авиакомпанией из/в города Украины.

Turkish Airlines была создана в 1933 году с флотом, который состоял из пяти самолетов. На сегодняшний день Turkish Airlines является авиакомпанией с воздушным флотом из 331 пассажирских и грузовых самолетов. Авиакомпания осуществляет рейсы в 300 направлений (49 внутренних и 251 международных), являясь первой в Европе и четвертой в мире авиакомпанией по количеству направлений.