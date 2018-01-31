Украина вошла в топ-10 производителей яиц в мире

Украина в 2017 году заняла десятое место в рейтинге крупнейших мировых производителей яиц. Об этом в среду, 31 января, пишет agronews.ua.

Отмечается, что за 18 лет (с 2000 года) мировое производство яиц выросло на 38,6%. Наибольший прирост этого производства зафиксировали в странах Африки и Океании.

В 2017 году производство яиц в мире составило 71,8 миллиона тонн или 1150 млрд штук. Из них более половины (58,5%) было произведено в Азии, 20,8% — в Америке, 15,7% — в Европе, 4,6% — в Африке и 0,4% в Океании.

Больше куриных яиц в прошлом году выпустили в Китае — 41,8% от общего количества в мире.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в прошлом году экспортировала 90 тысяч тонн яиц на 70 млн долларов. Основными покупателями были Объединенные Арабские Эмираты.