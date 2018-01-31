Украинскую границу усилят боевой техникой

Украина увеличивает плотность защиты границы. В этом году пограничников усилят новой боевой техникой и подготовкой мобильных групп пограничников. Помогать им будет специальное подразделение вертолетов. Об этом в среду, 31 января, сообщает ТСН.

В условиях войны с Россией пограничников сейчас готовят, как военное боевое подразделение. Уже в этом году количество мобильных групп и плотность защиты на границе увеличат.

В этом году пограничникам из бюджета выделят 9 млрд гривен и помощь специального подразделения вертолетов. Отряд боевых машин должен появиться уже через месяц. Он будет помогать и военным, и полиции.

О новом отряде боевых летательных машин подробно не рассказывают, известно лишь, что из бюджета на него уже выделили 1,3 млрд грн.

«Он будет оборудован отечественными вертолетами и марки Airbus и на этих вертолетах будет соответствующее оборудование», — рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Пока контрабандистов и нарушителей гоняют по границе украинские беспилотники Спектатор. За год учебный центр подготовил семь экипажей: полтысячи боевых вылетов и ни одного потерянного дрона.