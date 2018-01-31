Facebook запретил рекламу криптовалюты

Социальная сеть Facebook запретила размещать на своей платформе рекламу криптовалюты. Соответствующие ограничения предусмотрены новой рекламной политикой Facebook, написал в своем блоге директор по управлению продуктами компании Роб Лезерн.

«Два наших основных принципа касательно рекламы отражают наши убеждения в том, что объявления должны быть безопасными и мы, прежде всего, создаем их для людей», — отметил Лезерн.

Он добавил, что в Facebook нет места рекламе, вводящей пользователей в заблуждение.

Помимо криптовалют, соцсеть будет блокировать объявления о бинарных опционах и первичном размещении монет (ICO).

На данный момент в мире существует больше 2 тыс. криптовалют, самые популярные из них — Bitcoin (биткоин) и Ethereum (эфириум).