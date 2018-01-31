Германия планирует запустить собственный LNG-терминал

Германия планирует создать собственный LNG-терминал на балтийском побережье для уменьшения зависимости от российского газа. Об этом сообщил советник министра энергетики и угольной промышленности Максим Белявский.
«Первый немецкий LNG-терминал. Германия неожиданно решила создать собственный терминал LNG на своем балтийском побережье. Импорт LNG является в ЕС главным конкурентом российского трубопроводного газа. Терминал планируют строить компании Gasuni, Vopak LNG Holding BV и Oiltanking GmbH неподалеку от Гамбурга. Окончательное инвестиционное решение намечено на 2019 год, начало эксплуатации — на 4 квартал 2022 года», — рассказал он.
По словам М.Белявского, проект предусматривает пропускную мощность 5 млрд куб. м/год (с перспективой расширения), 1 резервуар на 220 тыс. куб. м, способность принимать танкеры класса Q-Flex.
Он уточнил, что уже в январе этого года запущена традиционная процедура Оpen Season по изучению спроса на услуги. К тому же, отметил советник министра, Германия надежно обеспечена норвежским и российским трубопроводным газом, имеет доступ к нидерландскому терминалу СПГ, планирует конкурирующий газопровод Zeelink для соединения с бельгийским терминалом LNG.
«Исходя из этого, проект немецкого терминала LNG имеет прежде всего диверсификационную цель. Можно предполагать — уменьшение зависимости по газу от РФ», — резюмировал Белявский.
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