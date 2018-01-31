В Украине выросло количество пьяных ДТП

В Украине за прошлый год правоохранители зафиксировали более 144 тысяч случаев вождения в пьяном состоянии, что на четверть выше показателя за 2016 год. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, информирует пресс-служба Нацполиции в среду, 31 января.

Всего в 2017 году в Украине произошло 162,5 тысяч аварий, из которых по вине пьяных водителей — 5,8 тысяч, в которых погибли 115 человек.

«В 2017 году в стране было зарегистрировано 27,22 тысяч ДТП с пострадавшими. 3 432 человека погибли, почти 35 тысяч получили травмы. При этом подавляющее количество ДТП произошли из-за нарушения Правил дорожного движения», — сообщил Белошицкий.

Так, нарушение правил маневрирования стало причиной 58,4 тысяч ДТП, в которых погибло 199 человек. В авариях, случившихся из-за превышения скорости, 658 человек погибли в результате аварий в результате превышения безопасной скорости