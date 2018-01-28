В Киеве произошло масштабное ДТП с пожаром и пострадавшими

В Киеве на улице Академика Заболотного, что в Голосеевском районе города, произошло ДТП с участием 3-х легковых автомобилей и одного грузового с последующим возгоранием вытекших из поврежденного автотранспорта горюче-смазочных материалов и травмированием участников происшествия.
«Масштабное ДТП с пожаром в Киеве на Заболотного: 3 авто и фура. Сильный пожар. Проезд перекрыт. На месте значительные силы спасателей, 5 скорых», — сообщает интернет-портал «dtp.kiev.ua» в Фейсбук в воскресенье.
В заметке не сообщается о количестве пострадавших или другие подробности ДТП, однако опубликованы фотоснимки и видеозапись с места происшествия, на которых видны получившие значительное повреждения автомобили и сильный пожар, охвативший часть из них.
Также пока нет официальной информации по ДТП от экстренных служб города.
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