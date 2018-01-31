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Полиция установила личности боевиков, расстрелявших четырех верующих в Славянске в 2014 году

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Полиция установила личности боевиков, расстрелявших четырех верующих в Славянске в 2014 году

Сотрудники управления уголовного розыска полиции Донецкой области установили личности боевиков, расстрелявших четырех служителей церкви в Славянске в 2014 году, говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в Донецкой области.

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Было установлено, что расстреливали заложников трое террористов — двое жителей Славянска и Макеевки. Сейчас известно, что все они после освобождения Славянска сбежали в Донецк, принимали участие в боевых действиях и считаются героями «Донецкой Народной Республики (ДНР)».

«Молодых мужчин, членов религиозной организации, террористы похитили, пытали и убили в июне 2014 года. Тела жертв были найдены в братской могиле вместе с другими убитыми местными жителями спустя месяц, после освобождения города от оккупации», — отмечается в сообщении.

Полиция выяснила, что восьмого июня 2014 года около 11-12 утра в церковь, где собрались ее прихожане, ворвались вооруженные боевики, забрали с собой двух братьев 1984 и 1990 годов рождения, а также двух их знакомых вместе с их автомобилями. Нападавшие прибыли на машине, которую накануне забрали у одного из верующих.

«В машине одного из похищенных мужчин террористы нашли деньги в иностранной валюте и под предлогом этого объявили их „американскими шпионами“... Установлено, что ребят пытали, а на утро вывезли за город и расстреляли из автоматов прямо в машине, которая загорелась», — сказано в сообщении.

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Злоумышленникам заочно объявлено о подозрении сразу по 5 статьям Уголовного кодекса Украины — 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (истязание), 115 (умышленное убийство), 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.4 ст. 187 (разбой).

Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

расследования, Донбасс, кризис на юго-востоке, полиция, АТО, война, боевики, мирные жители, расстрел
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