Полиция установила личности боевиков, расстрелявших четырех верующих в Славянске в 2014 году

Сотрудники управления уголовного розыска полиции Донецкой области установили личности боевиков, расстрелявших четырех служителей церкви в Славянске в 2014 году, говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции в Донецкой области.
Было установлено, что расстреливали заложников трое террористов — двое жителей Славянска и Макеевки. Сейчас известно, что все они после освобождения Славянска сбежали в Донецк, принимали участие в боевых действиях и считаются героями «Донецкой Народной Республики (ДНР)».
«Молодых мужчин, членов религиозной организации, террористы похитили, пытали и убили в июне 2014 года. Тела жертв были найдены в братской могиле вместе с другими убитыми местными жителями спустя месяц, после освобождения города от оккупации», — отмечается в сообщении.
Полиция выяснила, что восьмого июня 2014 года около 11-12 утра в церковь, где собрались ее прихожане, ворвались вооруженные боевики, забрали с собой двух братьев 1984 и 1990 годов рождения, а также двух их знакомых вместе с их автомобилями. Нападавшие прибыли на машине, которую накануне забрали у одного из верующих.
«В машине одного из похищенных мужчин террористы нашли деньги в иностранной валюте и под предлогом этого объявили их „американскими шпионами“... Установлено, что ребят пытали, а на утро вывезли за город и расстреляли из автоматов прямо в машине, которая загорелась», — сказано в сообщении.
Злоумышленникам заочно объявлено о подозрении сразу по 5 статьям Уголовного кодекса Украины — 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (истязание), 115 (умышленное убийство), 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.4 ст. 187 (разбой).
Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.
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