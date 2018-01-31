В 2018 году «Укргаздобыча» закупит товаров и услуг на 88,9 млрд грн

В нынешнем году на закупку товаров и услуг «Укргазвыдобування» потратит 88,9 млрд грн, по сравнению с 66,8 млрд грн в прошлом году и всего 300 млн грн — 4 года назад.

Об этом на встрече с поставщиками товаров и услуг в «Нафтогазе Украины» сообщил директор по закупкам Орест Логунов, передает корреспондент 112.ua.

Он отметил, что предусмотренная для «Укргаздобычи» цифра является беспрецедентной и самой высокой среди всех, которые предусмотрены для структур «Нафтогаза».

Компания планирует закупить оборудование для увеличения объемов добычи природного газа.

Общая сумма закупок всех структур «Нафтогаза» в 2018 году составит около 120 млрд грн В частности, на закупку товаров и услуг «Укртрансгазом» в 2018 году предусмотрено — 29,9 млрд грн, Укртранснафтой — 2,2 млрд грн. Компании закупят оборудование для обновления и модернизации основных производственных фондов.

В 2017 году группа Нафтогаз закупила через систему ProZorro товаров и услуг на 119 млрд грн.