Правоохранители задержали на взятках сотрудников миграционной службы в Днепре и Львове, говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины в Facebook.
«Сотрудники Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины задержали чиновников миграционной службы за решение вопросов по выдаче паспортов. Общая сумма взятки — более 70 тысяч гривен», — сказано в сообщении.
Как отмечается, чиновники были задержаны в Днепре и Львове. Так, в Днепре задержали руководителя районного отдела миграционной службы города, а во Львове — и.о. начальника отдела областного управления ГМС.
Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке сотрудника таможенного поста «Харьков-Аэропорт». Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения задержанному и другим фигурантам уголовного производства в совершении преступления и избрании меры пресечения.
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