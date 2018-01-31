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Судья по делу Плотницкого взял самоотвод

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Судья по делу Плотницкого взял самоотвод

Судебное заседание по делу бывшего главаря ОРЛО Игоря Плотницкого касательно сбитого военного самолета Ил-76 снова не произошло, потому что один из членов коллегии судей взял самоотвод.

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Об этом сообщил адвокат потерпевших семей погибших военных Виталий Погосян, передает «Укринформ».

«Один из членов коллегии судей, ранее работавший в Донецке, объявил самоотвод, мотивируя это собственной безопасностью. Пока дата нового заседания неизвестна», — рассказал адвокат.

Как известно, 14 июня 2014 года над Луганской областью боевики подбили Ил-76МД из переносного зенитно-ракетного комплекса — самолет загорелся и упал. На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

17 декабря 2015 года в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 военнослужащих в самолете Ил-76.

На скамье подсудимых оказалась один человек — генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.

Его обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям (ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины).

27 марта 2017 года суд приговорил Назарова к 7 годам заключения, однако генерал подал апелляцию.

Кроме того, 30 января 2017 года прокуратура направила в суд уголовное производство в отношении главаря террористической организации «ЛНР» Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований по делу сбитого самолета Ил-76.

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13 сентября судьи Бабушкинского райсуда Днепра по делу о заочном осуждении главарей ОРЛО за ту катастрофу взяли самоотвод.

Напомним, глава ЛНР Плотницкий ушел в отставку.

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