Украина и Франция обсудили создание образовательной институции для госслужащих

Глава Администрации президента Украины Игорь Райнин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине Изабель Дюмон и обсудил возможное международное сотрудничество.

В частности, переговоры касались сферы реформирования системы государственной службы в Украине и образования для служащих. Особое внимание было уделено проекту «Управленческое образование для префектов» с учетом значительного опыта именно Французской школы.

«Стороны достигли договоренности согласовать в ближайшее время „дорожную карту“ создания аналогичной образовательной институции, которая бы позволила улучшить координацию и ускорить практическую реализацию лучших европейских стандартов управления в государственной сфере в нашей стране», — говорится в сообщении.

Райнин также поблагодарил французскую сторону за активное участие в нормандском формате и поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.