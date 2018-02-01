В Украине заработает сервис осуществления операций в сфере обращения с отходами

В Украине с 1 февраля 2018 года в пилотном режиме заработает электронный сервис осуществления операций в сфере обращения с отходами в части выдачи разрешений на отходы, сообщает пресс-служба Минприроды.

«С 1 февраля 2018 по инициативе Министерства экологии и природных ресурсов Украины в пилотном режиме заработает электронный сервис осуществления операций в сфере обращения с отходами в части выдачи разрешений на отходы», — говорится в сообщении.

Соответствующий приказ был подписан главой ведомства Остапом Семераком на выполнение программы деятельности Кабинета министров, одобренной постановлением ВРУ № 1099-VIII и Национальной стратегией управления отходами в Украине до 2030 года.

Указано, что внедрение электронного сервиса упростит процедуру получения административных услуг субъектами хозяйствования, сделает его более оперативным и открытым.

В частности, это ускорит процесс выдачи разрешений, позволит усовершенствовать систему лицензирования при предоставлении разрешений на осуществление операций в сфере обращения с отходами.

Напомним, ранее Семерак сообщил, что в Украине начнет работать официальное представительство Регионального экологического центра (РЭЦ) — международной организации, штаб-квартира которой находится в Будапеште.