Мэй: Граждане стран ЕС в Британии могут потерять часть прав после Brexit

Граждане стран Европейского союза, которые проживают в Великобритании, после Brexit согут потерять часть своих прав, заявила премьер Британии Тереза Мэй, передает Reuters.

Как уточняется, борьба с миграцией была ключевой причиной, по которой британцы проголосовали за выход из ЕС.

Брюссель предупредил, что Лондон обязан обеспечить гражданам ЕС полный статус проживания в стране в течение двухлетнего переходного периода после Brexit, однако Мэй предполагает, что они могут потерять часть прав после марта 2019 года.

«Люди, которые переехали в Британию, когда мы были членами ЕС, установили определенные надежды, сделали жизненный выбор и теперь имеют определенные ожидания...Я понимаю, что будет разница между теми людьми, которые давно переехали, и теми, кто приедет после того, как Британия перестанет быть членом ЕС», — сказала Мэй.

Напомним, ранее министр финансов Великобритании Филипп Хэммонд заявил, что страна не откажется от Brexit и выйдет из ЕС в 2019 году.