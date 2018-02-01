ФРС США сохранила ключевую ставку на уровне 1,25-1,5%

Федрезерв США ожидаемо сохранил диапазон ключевой ставки на уровне 1,25-1,50%, но заявил, что прогнозирует рост инфляции в этом году, а это может означать, что регулятор все еще на пути к повышению стоимости заимствований в марте.

Ссылаясь на хороший рост занятости, расходов домашних хозяйств и инвестиций, ФРС заявила, что ожидает, что экономика будет развиваться умеренными темпами, а рынок труда останется сильным в 2018 году.

В заявлении ФРС повторила, что ожидает, что дальнейшее постепенное повышение ставки будет оправданным, передает Reuters.

«Ожидается, что инфляция на 12-месячной основе повысится в этом году и стабилизируется» вокруг 2-процентного целевого ориентира ФРС в среднесрочной перспективе, говорится в заявлении, сделанном после двухдневного заседания, последнего при председателе ФРС Джанет Йеллен.

ФРС сообщила, что ее комитет единогласно выбрал Джерома Пауэлла в качестве преемника госпожи Йеллен. Господин Пауэлл был номинирован президентом Дональдом Трампом и вступит в должность 3 февраля.

Инвесторы полагали, что Федеральная резервная система сохранит диапазон ключевой ставки на прежнем уровне по итогам двухдневного заседания в среду и подтвердит приверженность ужесточению денежно-кредитной политики на фоне благоприятных экономических условий.