Добыча газа в Украине за год увеличилась на 450 млн куб. м

Объемы добычи газа в Украине за 2017 года увеличились на 450 млн куб. м — до 20,5 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».
Сообщается, что в прошлом году в Украине добыли 20,5 млрд куб. м газа (в 2016 году — 20,1 млрд куб. м). Увеличение добычи газа по сравнению с 2016 годом составило 450 млн куб. м, или 2%. В частности, «Укргаздобыча» добыла 15,3 млрд куб. м газа, что составляет 74,3% от общего объема добычи в стране. Эти объемы включают также добытый газ, использованный предприятием для собственных потребностей. Объем добычи «Укргаздобыча» в 2017 году увеличился на 640 млн куб. м (4,2%) по сравнению с 2016 годом.
Кроме того, «Черноморнефтегаз» в 2017 году добыл 10,5 млн куб. м газа, что соответствует уровню 2016 года. «Укрнафта» сократила объем добычи газа на 17% — с 1,3 до 1,1 млрд куб. м.
Объемы добычи газа частными производителями в 2017 году составили 4,1 млрд куб. м, что почти соответствует уровню 2016 года (4,2 млрд куб. м).
При этом уточняется, что в 2017 году Украина импортировала 14,1 млрд куб. м газа, что на 27% больше по сравнению с предыдущим годом.
Сообщается, что в прошлом году Украина с европейского направления импортировала 14,1 млрд куб. м газа, что на 27% больше по сравнению с 2016 годом, когда импорт составил 11,1 млрд куб. м. Также сообщается, что в прошлом году частные трейдеры и потребители газа импортировали в 1,8 раза больше газа, чем в 2016 году — 5,4 против 2,9 млрд куб. м.
Количество европейских поставщиков, у которых «Нафтогаз» закупал природный газ в 2017 году, составило 13 компаний (в 2016 году — 15 компаний). Ни одна из этих компаний не поставляет более 30% объема импортируемого газа.
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