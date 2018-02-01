Литва завершила строительство забора на границе с Россией

Литва построила забор на границе с Калининградской областью, сообщает Русская служба ВВС.

Как сообщается было возведено 45 километров двухметрового ограждения, которые обошлись стране в 1,3 млн евро.

По словам литовских пограничников, забор нужен для борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой сигарет.

Однако существует мнение, что строительство забора связано с военной угрозой со стороны России. По словам пограничников, забор стоит там, где нет естественных преград, например, рек. Кроме забора на границе установлены камеры слежения.

Напомним, ранее сообщалось, в Литовской Республике, 5 июня 2017 года, приступили к возведению защитного ограждения на границе с Российской Федерацией.