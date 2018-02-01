Продажи новых автомобилей в Украине в январе выросли на 40%

С начала года, за январь месяц, было реализовано 6620 новых автомобилей, что на 40,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает AUTO-Consulting.

Стремительному росту продаж способствовала курсовая «лихорадка», заставившая потребителей быстрее принимать решение о покупке автомобилей, которые дорожали не так быстро, как менялся курс доллара. К тому же, многие заказы на авто были сделаны еще до Нового Года, а в январе уже закрывались сами сделки.

Новый 2018 год начался с лидерства Toyota. Этот бренд фактически удвоил реализацию, в сравнению с прошлогодним январем и теперь контролирует 14% украинского рынка. Renault стабильно удерживает второе, но буквально в шаге от него — Volkswagen. Наращивает продажи Skoda и Nissan. Почти в два раза прибавила и Mazda.

Но 3-х кратный рост демонстрирует узбекский бренд Ravon. Этот бренд в январе уже стал № 8 в Украине, хотя еще год назад был в «хвосте» второй двадцатки.

Напомним, что за 11 месяцев 2017 года (январь-ноябрь) в сравнении с аналогичным периодом 2016 года продажи легковых автомобилей бывших в эксплуатации выросли в 3,8 раза — до 50,3 тыс. единиц.