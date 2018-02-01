Войти
Гройсман назвал общие задачи для бизнеса Украины и США
торговля
Гройсман назвал общие задачи для бизнеса Украины и США
В школах запретили родительские комитеты
образование
В школах запретили родительские комитеты

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

автопром
RSS

Продажи новых автомобилей в Украине в январе выросли на 40%

390
Продажи новых автомобилей в Украине в январе выросли на 40%

С начала года, за январь месяц, было реализовано 6620 новых автомобилей, что на 40,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает AUTO-Consulting.

Стремительному росту продаж способствовала курсовая «лихорадка», заставившая потребителей быстрее принимать решение о покупке автомобилей, которые дорожали не так быстро, как менялся курс доллара. К тому же, многие заказы на авто были сделаны еще до Нового Года, а в январе уже закрывались сами сделки.

Читайте также: Импорт российских товаров в Украину за год вырос на 40%

Новый 2018 год начался с лидерства Toyota. Этот бренд фактически удвоил реализацию, в сравнению с прошлогодним январем и теперь контролирует 14% украинского рынка. Renault стабильно удерживает второе, но буквально в шаге от него — Volkswagen. Наращивает продажи Skoda и Nissan. Почти в два раза прибавила и Mazda.

Но 3-х кратный рост демонстрирует узбекский бренд Ravon. Этот бренд в январе уже стал № 8 в Украине, хотя еще год назад был в «хвосте» второй двадцатки.

Напомним, что за 11 месяцев 2017 года (январь-ноябрь) в сравнении с аналогичным периодом 2016 года продажи легковых автомобилей бывших в эксплуатации выросли в 3,8 раза — до 50,3 тыс. единиц.

продажи, автомобили
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 1 февраля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.771,23 0.0616 2.808,86 0.0712
100 евро 3.433,13 0.0485 3.495,07 0.0237
10 рублей 4,57 0.0007 5,04 0.0004
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Александр Колтунов
Александр Колтунов
управляющий партнёр DIGITAL FINGER (Беларусь-Украина)

К чему приведет запрет рекламы криптовалют в Facebook

Для участников рынка и стартапов в данной области создан ещё один барьер. Пока, из всех интернет-гигантов, никак на это не реагирует только кампания Google, но очевидно, что реклама новых технологических финансовых инструментов приносит доход корпорации. Пока одни борются, другие зарабатывают.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О «кремлевском докладе» США

С моей точки зрения, примечателен перечень тех, кто в него не попал. Отсутствуют в нем несколько «вегетарианских» фигур, занимающих важную роль в формальной властной вертикали. Например, глава ЦБ ФР Набиуллина (думаю не потому, что возглавляемый ею Центробанк проводит, как считают многие российские экономисты, антигосударственную политику). Отсутствует в нем и такая знаковая фигура, как Чубайс. И, что довольно интересно, отсутствует в нем такая специфическая фигура, как Кадыров.
Андрей Мовчан
Андрей Мовчан
Финансист, руководитель экономической программы Московского центра Карнеги

На смену «криптоуродцам» придут новые модели платёжных систем

Первый мобильный телефон весил пять килограмм, его надо было носить как чемодан; первые пистолеты проще было выкинуть и ударить противника мечом; первые самолёты не летали, а прыгали на десять метров. Наверняка первый каменный топор, изготовленный австралопитеком, вызывал только злобный смех его соплеменников. Дело не в неготовности рынков или скепсисе игроков - нынешние криптовалюты бессмысленны и безобразны, как и положено первым образцам. Но за ними придут другие.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016