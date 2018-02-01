Гройсман назвал общие задачи для бизнеса Украины и США

Украина и Соединенные Штаты Америки являются стратегическими партнерами, имеющими общие задачи и интересы.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман во время ежегодной встречи в Американской торговой палате в Украине.

«Мы действительно важные стратегические партнеры, и в этот исторический период времени Соединенные Штаты Америки для нашей страны играют чрезвычайно знаковую роль в отстаивании территориальной целостности, в восстановлении нашей экономики, в защите наших национальных интересов и борьбы за демократию на континенте», — сказал Гройсман.

По словам премьера, украинская власть заинтересована в том, чтобы бизнес развивался, создавались новые рабочие месте, наращивалось производство, потому что это интересует бизнес. «У нас общие задачи и интересы», — сказал Гройсман.

Гройсман также пообещал американским бизнесменам построить в Украине доброжелательную систему для бизнеса.

