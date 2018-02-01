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Минфин планирует в 2018 году занять на внешнем рынке 46,6% госзаймов

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Минфин планирует в 2018 году занять на внешнем рынке 46,6% госзаймов

Министерство финансов Украины исходя из госбюджета-2018 планирует в текущем году разместить долговые инструменты на 231,96 млрд грн, в том числе на внешних рынках — на 108,2 млрд грн, или 46,6%, говорится в утвержденной ведомством 31 января и опубликованной в четверг Программе управления госдолгом на 2018 года.

«По прогнозным расчетам, наибольший удельный вес будут иметь долгосрочные инструменты — 55,1%, среднесрочные инструменты будут составлять 31,9%, краткосрочные инструменты — 12,9%», — указывает Минфин.

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Он уточняет, что долговые инструменты с фиксированной ставкой ориентировочно составят 92,3%, а с плавающей — 7,7%.

Минфин добавляет, что в специальный фонд предполагается привлечь средства от международных финансовых организаций на финансирование проектов развития экономики и бюджетной сферы в сумме 17 млрд грн.

Согласно программе, общие выплаты по госдолгу в 2018 году за счет средств госбюджета оцениваются на уровне 305,93 млрд грн, из которых по внешнему долгу — 36,8%, или 112,56 млрд грн.

«Доля расходов по обслуживанию госдолга в расходах общего фонда госбюджета за 2018 ориентировочно составит 14,3%», — отмечает Минфин, уточняя, что объем платежей по обслуживанию госдолга прогнозируется в сумме 130,2 млрд грн, из которых 39,1%, или 50,86 млрд грн — по внешнему долгу. В том числе по реструктуризированным еврооблигациям 2015 года Украина должна выплатить 27,31 млрд грн, по еврооблигациям 2017 года — 6,66 млрд грн, по кредитам МВФ и МБРР — соответственно 5,2 млрд грн и 3,11 млрд грн.

В соответствии с программой платежи по погашению госдолга, на этот год запланированы в объеме 175,73 млрд грн, из которых 35,1%, или 61,7 млрд грн — по внешнему долгу (из них МВФ — 43,8 млрд грн, МБРР — 8,34 млрд грн, ЕБРР — 3,82 млрд грн).

Минфин уточняет, что объем погашения государственного внутреннего долга может быть увеличен в случае досрочного погашения долларовых ОВГЗ и в случае увеличения объема выпуска краткосрочных ОВГЗ с погашением в 2018 году, что потребует соответствующего роста заимствований.

Пока предполагается, что на конец 2018 года прямой госдолг не превысит 1 трлн 999,35 млрд грн, из которых на внешний долг будет приходиться 62,4%, а на долг в инвалюте — 66,7%.

Минфин прогнозирует, что средневзвешенный срок до погашения составит 7 лет, а на краткосрочные и среднесрочные инструменты придется соответственно 1,3% и 20,2%.

В программе отмечается, что размер госдолга может быть увеличен в связи с ростом курса гривни, а также в случае проведения капитализации государственных банков и Фонда гарантирования вкладов физлиц.

Как сообщалось, совокупный государственный прямой и гарантированный долг Украины в 2017 году в долларовом выражении увеличился на 7,5%, или на $5,33 млрд — до $76,31 млрд, в гривне — на 11%, или на 211,91 млрд грн, до 2,142 трлн грн (в том числе прямой госдолг достиг 1,834 трлн грн, из которого внешний — 1,08 млрд грн).

Официальный курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в декабре снизился до 28,07 грн/$1, тогда как к концу 2016 года он составлял 27,191 грн/$1. Госбюджет-2018 составлен из расчета курса на конец года 30,1 грн/$1.

Минфин, ОВГЗ, госзайм
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