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Twitter предупредил 1,4 млн пользователей о пропаганде РФ

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Twitter предупредил 1,4 млн пользователей о пропаганде РФ

Социальная сеть Twitter отправила сообщение около 1,4 млн пользователей, которые во время президентской кампании в США в 2016 году следили за аккаунтами, связанными с пропагандой России. Об этом говорится в сообщении в официальном блоге соцсети.

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«Мы увеличили количество людей, которым сообщили о взаимодействии с учетными записями Twitter, потенциально связанными с пропагандистской деятельностью российской правительственной организации, известной как Агентство интернет-исследований», — отметила администрация.

Рассылку получили граждане, которые находятся на территории США и во время избирательной кампании подписывались, цитировали или упоминали твиты почти 4 тыс. аккаунтов, связанных с российским агентством.

В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В опубликованном докладе американской разведки говорится, что начать кампанию приказал президент РФ Владимир Путин.

Руководители из Facebook, Twitter и Alphabet дали показания в трех комитетах Конгресса по предполагаемым попыткам России распространить дезинформацию до и после президентских выборов в США в 2016 году.

80 тысяч постов были опубликованы в период с июня 2015 года по август 2017 года, и большинство из них были направлены на раскол американского общества относительно социальных и политических проблем. Среди них — расовые отношения и право на оружие, сообщает Facebook.

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Twitter передает, что идентифицировал несколько тысяч фейковых учетных записей, что гораздо больше, чем заявленное ранее количество — 201. По словам компании, учетные записи, связанные с российскими троллями, опубликовали порядка 1,4 миллионов сообщений о выборах 2016 года, что составляет 0,74% от общего количество сообщений, связанных с выборами. Twitter предоставил американским законодателям имена всех фейковых учетных записей.

Twitter, соцсети, пропаганда
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