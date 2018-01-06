Войти
Стала известна зарплата Гройсмана за декабрь
доходы
Стала известна зарплата Гройсмана за декабрь
Реального прекращения огня на Донбассе нет, - Климкин
горячие точки
Реального прекращения огня на Донбассе нет, - Климкин

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

прогноз
RSS

Uber, Faraday Future, Twitter и другие — какие компании погибнут в 2018 году

1633
Uber, Faraday Future, Twitter и другие — какие компании погибнут в 2018 году

Издание Ars Technica ежегодно публикует список компаний и брендов, которые, вероятнее всего, погибнут в наступившем году. В него попадают проекты, существование которых находится под угрозой по самым разным причинам — экономическим, культурным или технологическим. Редакция подчёркивает, что компании не обязательно окончательно закроются в 2018 году, так как смерть любой организации может затянуться на многие годы.

В список попадают компании, которые испытывают хотя бы одну из следующих проблем:

  • компания долгое время теряет долю на своём рынке;
  • испытывает финансовые сложности или теряет доход;
  • столкнулась с управленческими проблемами, не обладает надёжной бизнес-моделью или долгосрочной стратегией.

В 2017 году в список Ars Technica Deathwatch вошли Yahoo, анонимный мессенджер Yik Yak, Twitter, медицинская компания Theranos, HTC, игровая студия Gearbox Software и производитель смартфонов Blackberry.

Компания Yahoo в 2017 году действительно продала свой основной бизнес и фактически перестала существовать, превратившись в Altaba, а мессенджер Yik Yak объявил о закрытии. Blackberry и Gearbox Software провели год «тихо» и без громких новостей, а Twitter и HTC снова вошли в список издания. В 2018 году редакция издания включила в него шесть компаний.

Uber

«Всего год назад перспективы Uber выглядели нормально. Компания доминировала на рынке перевозок в США и занимала сильные позиции по всему миру. Она не так давно поглотила стартап по разработке самоуправляемых автомобилей Otto и даже занималась созданием летающих автомобилей», — пишет Ars Technica.

За 2017 год для компании всё изменилось — она оказалась замешана в ряде скандалов: принадлежащая Alphabet компания Waymo подала на Uber в суд и обвинила руководство сервиса в краже технологий беспилотного транспорта. Издание The New York Times рассказало о внутреннем инструменте Greyball, который помогает Uber вводить в заблуждение власти и полицию в городах и странах, где работа сервиса официально запрещена.

Бывшая сотрудница Uber Сьюзан Фаулер опубликовала заметку, в которой описала атмосферу сексизма в компании, спровоцировав внутреннее расследование в стартапе. В июне пост генерального директора Uber покинул Трэвис Каланик. Его должность получил бывший генеральный директор туристического сервиса Expedia Дара Хосровшахи.

При этом, продолжает Ars Technica, Uber из года в год продолжает получать миллиардные убытки — только в третьем квартале 2017 года чистый убыток компании, по данным Reuters, составил $1,46 млрд. В 2016 году убыток Uber составил $2,8 млрд, а в 2018 году, по прогнозам аналитиков, этот показатель только вырастет. В середине 2017 года на счетах компании оставалось около $6,6 млрд средств — этого, полагает Ars Technica, не хватит надолго, даже учитывая инвестиции от Softbank в декабре.

В 2018 году перед Uber стоит две основных задачи: найти способ снизить убытки и выйти на прибыльность — и как можно скорее закончить разработку беспилотного автомобиля, который поможет существенно удешевить поездки. «Руководящий аппарат компании практически разрушен, судебные разбирательства с Waymo всё ещё не окончены — это будет не так уж просто», — пишет редакция издания.

Twitter

В 2017 году сервис микроблогов Twitter также попал в список от Ars Technica. «К концу 2017 года Twitter никуда не исчезнет, будьте уверены. Но той социальной сети, какой мы её знаем, наступит конец. И мы говорим не о незначительном изменении интерфейса или введении новых функций», — написало тогда издание.

К началу 2017 года Twitter быстро терял средства инвесторов, и хотя в 2017 году темп несколько замедлился, сервис всё ещё приносит убытки. За год компания сжигает треть своих средств, а о выходе на прибыльность речи пока не идёт, отмечает Ars Technica.

Социальная сеть начала активную борьбу с токсичными пользователями и комментариями, но в этом направлении, считает редакция, компания может никогда не преуспеть. С аналогичными проблемами борются Facebook, Instagram и другие социальные сети. И Facebook, считает редакция издания, справляется лучше Twitter, одним из самых значимых изменений в 2017 году в которой стало увеличение количества символов в твите.

Faraday Future

«История компании Faraday Future — наглядный урок о вреде высокомерия и излишеств», — пишет Ars Technica. Проект называли «убийцей Tesla», он сумел заманить в команду руководителя по дизайну из BMW и руководителя команды Ferrari в «Формуле 1».

Впервые Faraday Future показала концепт собственного автомобиля на выставке CES в начале 2016 года. «Если вы обещаете показать „убийцу Tesla“ — а это слова руководства компании, не наши, — лучше покажите рабочий автомобиль», — пишет Ars Technica. Дальше последовало несколько других громких анонсов, не имевших отношения к автомобилям: о строительстве фабрики в Неваде, в Сан-Франциско и о заключении партнёрства с гоночной командой, выступающей на соревнованиях «Формула Е».

На выставке CES 2017 года компания показала свой первый серийный автомобиль FF91, и он тоже разочаровал многих журналистов. Затем в СМИ появились новости о непростой ситуации в компании и нехватке средств.

«К концу года Faraday Future подошла в сложном положении: планы по постройке фабрики пришлось свернуть, сотрудники начали покидать компанию, а соглашения с командой „Формулы Е“ больше не существует. Всего через несколько недель начнётся выставка CES, а стартапу нечем удивить публику. Но компания, конечно, не умрёт тихо — в середине декабря команда заявила, что она нашла ещё $1 млрд на свои разработки».

LeEco

Компаниями LeEco и Faraday Future владеет китайский предприниматель Цзя Юэтин. «И LeEco — ещё один громкий провал 2017 года. Производитель электроники пытался выйти на рынок США и сыпал всевозможными обещаниями, большинство из которых так и не были реализованы. Кажется, это уже закономерность», — пишет Ars Technica.

Устройство LeEco во многом напоминает устройство холдинга Alphabet, продолжает редакция. У холдинга есть основной бизнес — крупнейший в Китае видеостриминговый сервис Le.com, «китайский Netflix». В группу компаний также входят видеосервис LeTV, киностудия Le Vision Pictures, музыкальная компания LeMusic, инвестиционный фонд LeRan Investment Management, занимающийся развитием VR-технологий фонд LeVR, интернет-магазин LeMall и множество других подразделений.

LeEco — подразделение холдинга, которое занимается производством электроники: смартфонов, телевизоров и других устройств.

В 2016 году LeEco начала предпринимать попытки выйти на рынок США. Она объявила о партнёрстве с производителем телевизоров Vizio, выкупила землю под собственную штаб-квартиру у Yahoo за $250 млн и рассказала, что планирует построить на ней некий EcoCity на 12 тысяч сотрудников. В октябре 2016 года компания провела мероприятие в Сан-Франциско, на котором объявила о выходе на рынок и показала свои новинки.

Читайте также: Как учиться быстрее: 6 способов настроить мозг на новое

Спустя несколько дней после мероприятия выяснилось, что у компании есть проблемы. Во внутреннем письме сотрудникам генеральный директор Цзя Юэтин заявил, что LeEco построила слишком амбициозные планы, а её ресурсы сильно ограничены. Сделка с Vizio оказалась отменена, а сама LeEco отказалась платить $100 млн неустойки, что повлекло судебные разбирательства. Компании также пришлось продать приобретенную землю в Сан-Франциско и сократить 85% штата в США.

В конце декабря суд в Китае арестовал более 1,3 млн юаней ($200 тысяч) на банковских счетах Юэтина и другие его активы, в том числе недвижимость. Американский сайт LeEco перестал работать. В американском подразделении компании осталось работать около 60 человек, пишет Ars Technica. «И если судьба всего холдинга пока не определена, с планами по выходу на рынок США LeEco точно может распрощаться».

HTC

HTC попадала в списки от Ars Technica и в 2017, и в 2016 году. В 2017 году компания продала часть своего бизнеса Google за $1,1 млрд. Средств, вырученных от продажи, компании может хватить примерно на 3,5 года, подсчитала редакция Ars Technica.

Однако сделка означает для HTC не только получение средств, но и потерю Google как клиента, продолжает издание. Компания утверждает, что продолжит выпускать смартфоны, но потеря целого подразделения в 2000 человек, считает Ars Technica, не может не сказаться на бизнесе.

У HTC также есть VR-подразделение, которое разрабатывает брендированные HTC шлемы виртуальной реальности Vive — совместно с игровой компанией Valve. «Однако кажется, на самом деле HTC не владеет технологиями Vive, хотя и называет производство шлема „коллаборацией“ с Valve». Valve бесплатно предоставляет доступ к некоторым технологиям, дисплеи и линзы внутри шлемы созданы Valve и Samsung.

Кроме того, Valve занимается созданием собственной платформы SteamVR, которая сделает её менее зависимой от HTC. А конкуренты HTC в это время разрабатывают собственные VR-решения — например, принадлежащий Facebook проект Oculus.

В августе 2017 года Bloomberg сообщил, что HTC рассматривает продажу подразделения Vive. «Что ж, возможно, у HTC есть средства, чтобы продолжать существование, но можно ли построить сколько-то значимую компанию на средства Google?» — заключает редакция Ars Technica.

SoundCloud

В июле 2017 года музыкальный сервис SoundCloud объявил о сокращении 40% штата. Руководство проекта так и не смогло найти бизнес-модель, которая помогла бы ему зарабатывать средства. Но в начале августа компания рассказала о привлечении нового раунда инвестиций и смене гендиректора — новым главой компании стал бывший руководитель Vimeo Керри Трейнор.

Читайте также: Кибер-будущее, где людям нет места?

Трейнор планирует увести SoundCloud от стриминговой модели и сделать упор на создание инструментов для исполнителей. Основной вопрос, по мнению Ars Technica, заключается в том, успеет ли компания начать зарабатывать до того, как у неё кончатся деньги.

Источник

HTC, Twitter, Uber
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 6 января 2018
Пятница, 5 января 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.796,23 0.1498 2.833,26 0.1641
100 евро 3.340,43 0.2292 3.409,12 0.2705
10 рублей 4,42 0.0029 4,92 0.0038
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Курс гривны: Каким он будет в 2018 году

После того как банковский кризис отошел на задний план, а инфляция, хотя и оставалась высокой, но была терпимой, наибольшим интересом граждан в экономике пользуется вопрос о будущем курсе гривны к основным мировым валютам. Любое ослабление гривны сейчас заставляет продавцов закладывать в импорт курс под 30 грн. за доллар, а граждан немного нервничать и толкает покупать валюту впрок. Однако не все так плохо как может показаться на первый взгляд.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Самые влиятельные украинцы… на что они влияют?

Опубликованный журналом ФОКУС традиционный рейтинг ТОП-100 самых влиятельных украинцев весьма удобен тем, что позволяет соотнести «формальную» (благодаря высокой должности) и «неформальную» (благодаря высокому статусу) влиятельность украинских лидеров. Несомненно, учет обеих составляющих является непростым делом, во многом зависящим от составителей.
Александр Колтунов
Александр Колтунов
управляющий партнёр DIGITAL FINGER (Беларусь-Украина)

Digital Republic of Belarus

В Беларуси началась цифровая революция. Сегодня, 22 декабря 2017 года президент Беларуси А.Г.Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики», который получил неформальное название «декрет о ПВТ 2.0». Кто не знает, то в Беларуси уже 12 лет существует и развивается аналог «силиконовой долины» - Парк Высоких Технологий. Отметим важный момент, что с одной стороны, этим декретом Беларусь взяла у мира институты иностранного права, с другой стороны, благодаря этому решению Беларусь стала первой в мире страной, внедрившей в правовое поле смарт-контракт (Функции автоматического выполнения условий договора берет на себя компьютерная программа).
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016