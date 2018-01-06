Uber, Faraday Future, Twitter и другие — какие компании погибнут в 2018 году

Издание Ars Technica ежегодно публикует список компаний и брендов, которые, вероятнее всего, погибнут в наступившем году. В него попадают проекты, существование которых находится под угрозой по самым разным причинам — экономическим, культурным или технологическим. Редакция подчёркивает, что компании не обязательно окончательно закроются в 2018 году, так как смерть любой организации может затянуться на многие годы.

В список попадают компании, которые испытывают хотя бы одну из следующих проблем:

компания долгое время теряет долю на своём рынке;

испытывает финансовые сложности или теряет доход;

столкнулась с управленческими проблемами, не обладает надёжной бизнес-моделью или долгосрочной стратегией.

В 2017 году в список Ars Technica Deathwatch вошли Yahoo, анонимный мессенджер Yik Yak, Twitter, медицинская компания Theranos, HTC, игровая студия Gearbox Software и производитель смартфонов Blackberry.

Компания Yahoo в 2017 году действительно продала свой основной бизнес и фактически перестала существовать, превратившись в Altaba, а мессенджер Yik Yak объявил о закрытии. Blackberry и Gearbox Software провели год «тихо» и без громких новостей, а Twitter и HTC снова вошли в список издания. В 2018 году редакция издания включила в него шесть компаний.

Uber

«Всего год назад перспективы Uber выглядели нормально. Компания доминировала на рынке перевозок в США и занимала сильные позиции по всему миру. Она не так давно поглотила стартап по разработке самоуправляемых автомобилей Otto и даже занималась созданием летающих автомобилей», — пишет Ars Technica.

За 2017 год для компании всё изменилось — она оказалась замешана в ряде скандалов: принадлежащая Alphabet компания Waymo подала на Uber в суд и обвинила руководство сервиса в краже технологий беспилотного транспорта. Издание The New York Times рассказало о внутреннем инструменте Greyball, который помогает Uber вводить в заблуждение власти и полицию в городах и странах, где работа сервиса официально запрещена.

Бывшая сотрудница Uber Сьюзан Фаулер опубликовала заметку, в которой описала атмосферу сексизма в компании, спровоцировав внутреннее расследование в стартапе. В июне пост генерального директора Uber покинул Трэвис Каланик. Его должность получил бывший генеральный директор туристического сервиса Expedia Дара Хосровшахи.

При этом, продолжает Ars Technica, Uber из года в год продолжает получать миллиардные убытки — только в третьем квартале 2017 года чистый убыток компании, по данным Reuters, составил $1,46 млрд. В 2016 году убыток Uber составил $2,8 млрд, а в 2018 году, по прогнозам аналитиков, этот показатель только вырастет. В середине 2017 года на счетах компании оставалось около $6,6 млрд средств — этого, полагает Ars Technica, не хватит надолго, даже учитывая инвестиции от Softbank в декабре.

В 2018 году перед Uber стоит две основных задачи: найти способ снизить убытки и выйти на прибыльность — и как можно скорее закончить разработку беспилотного автомобиля, который поможет существенно удешевить поездки. «Руководящий аппарат компании практически разрушен, судебные разбирательства с Waymo всё ещё не окончены — это будет не так уж просто», — пишет редакция издания.

Twitter

В 2017 году сервис микроблогов Twitter также попал в список от Ars Technica. «К концу 2017 года Twitter никуда не исчезнет, будьте уверены. Но той социальной сети, какой мы её знаем, наступит конец. И мы говорим не о незначительном изменении интерфейса или введении новых функций», — написало тогда издание.

К началу 2017 года Twitter быстро терял средства инвесторов, и хотя в 2017 году темп несколько замедлился, сервис всё ещё приносит убытки. За год компания сжигает треть своих средств, а о выходе на прибыльность речи пока не идёт, отмечает Ars Technica.

Социальная сеть начала активную борьбу с токсичными пользователями и комментариями, но в этом направлении, считает редакция, компания может никогда не преуспеть. С аналогичными проблемами борются Facebook, Instagram и другие социальные сети. И Facebook, считает редакция издания, справляется лучше Twitter, одним из самых значимых изменений в 2017 году в которой стало увеличение количества символов в твите.

Faraday Future

«История компании Faraday Future — наглядный урок о вреде высокомерия и излишеств», — пишет Ars Technica. Проект называли «убийцей Tesla», он сумел заманить в команду руководителя по дизайну из BMW и руководителя команды Ferrari в «Формуле 1».

Впервые Faraday Future показала концепт собственного автомобиля на выставке CES в начале 2016 года. «Если вы обещаете показать „убийцу Tesla“ — а это слова руководства компании, не наши, — лучше покажите рабочий автомобиль», — пишет Ars Technica. Дальше последовало несколько других громких анонсов, не имевших отношения к автомобилям: о строительстве фабрики в Неваде, в Сан-Франциско и о заключении партнёрства с гоночной командой, выступающей на соревнованиях «Формула Е».

На выставке CES 2017 года компания показала свой первый серийный автомобиль FF91, и он тоже разочаровал многих журналистов. Затем в СМИ появились новости о непростой ситуации в компании и нехватке средств.

«К концу года Faraday Future подошла в сложном положении: планы по постройке фабрики пришлось свернуть, сотрудники начали покидать компанию, а соглашения с командой „Формулы Е“ больше не существует. Всего через несколько недель начнётся выставка CES, а стартапу нечем удивить публику. Но компания, конечно, не умрёт тихо — в середине декабря команда заявила, что она нашла ещё $1 млрд на свои разработки».

LeEco

Компаниями LeEco и Faraday Future владеет китайский предприниматель Цзя Юэтин. «И LeEco — ещё один громкий провал 2017 года. Производитель электроники пытался выйти на рынок США и сыпал всевозможными обещаниями, большинство из которых так и не были реализованы. Кажется, это уже закономерность», — пишет Ars Technica.

Устройство LeEco во многом напоминает устройство холдинга Alphabet, продолжает редакция. У холдинга есть основной бизнес — крупнейший в Китае видеостриминговый сервис Le.com, «китайский Netflix». В группу компаний также входят видеосервис LeTV, киностудия Le Vision Pictures, музыкальная компания LeMusic, инвестиционный фонд LeRan Investment Management, занимающийся развитием VR-технологий фонд LeVR, интернет-магазин LeMall и множество других подразделений.

LeEco — подразделение холдинга, которое занимается производством электроники: смартфонов, телевизоров и других устройств.

В 2016 году LeEco начала предпринимать попытки выйти на рынок США. Она объявила о партнёрстве с производителем телевизоров Vizio, выкупила землю под собственную штаб-квартиру у Yahoo за $250 млн и рассказала, что планирует построить на ней некий EcoCity на 12 тысяч сотрудников. В октябре 2016 года компания провела мероприятие в Сан-Франциско, на котором объявила о выходе на рынок и показала свои новинки.

Спустя несколько дней после мероприятия выяснилось, что у компании есть проблемы. Во внутреннем письме сотрудникам генеральный директор Цзя Юэтин заявил, что LeEco построила слишком амбициозные планы, а её ресурсы сильно ограничены. Сделка с Vizio оказалась отменена, а сама LeEco отказалась платить $100 млн неустойки, что повлекло судебные разбирательства. Компании также пришлось продать приобретенную землю в Сан-Франциско и сократить 85% штата в США.

В конце декабря суд в Китае арестовал более 1,3 млн юаней ($200 тысяч) на банковских счетах Юэтина и другие его активы, в том числе недвижимость. Американский сайт LeEco перестал работать. В американском подразделении компании осталось работать около 60 человек, пишет Ars Technica. «И если судьба всего холдинга пока не определена, с планами по выходу на рынок США LeEco точно может распрощаться».

HTC

HTC попадала в списки от Ars Technica и в 2017, и в 2016 году. В 2017 году компания продала часть своего бизнеса Google за $1,1 млрд. Средств, вырученных от продажи, компании может хватить примерно на 3,5 года, подсчитала редакция Ars Technica.

Однако сделка означает для HTC не только получение средств, но и потерю Google как клиента, продолжает издание. Компания утверждает, что продолжит выпускать смартфоны, но потеря целого подразделения в 2000 человек, считает Ars Technica, не может не сказаться на бизнесе.

У HTC также есть VR-подразделение, которое разрабатывает брендированные HTC шлемы виртуальной реальности Vive — совместно с игровой компанией Valve. «Однако кажется, на самом деле HTC не владеет технологиями Vive, хотя и называет производство шлема „коллаборацией“ с Valve». Valve бесплатно предоставляет доступ к некоторым технологиям, дисплеи и линзы внутри шлемы созданы Valve и Samsung.

Кроме того, Valve занимается созданием собственной платформы SteamVR, которая сделает её менее зависимой от HTC. А конкуренты HTC в это время разрабатывают собственные VR-решения — например, принадлежащий Facebook проект Oculus.

В августе 2017 года Bloomberg сообщил, что HTC рассматривает продажу подразделения Vive. «Что ж, возможно, у HTC есть средства, чтобы продолжать существование, но можно ли построить сколько-то значимую компанию на средства Google?» — заключает редакция Ars Technica.

SoundCloud

В июле 2017 года музыкальный сервис SoundCloud объявил о сокращении 40% штата. Руководство проекта так и не смогло найти бизнес-модель, которая помогла бы ему зарабатывать средства. Но в начале августа компания рассказала о привлечении нового раунда инвестиций и смене гендиректора — новым главой компании стал бывший руководитель Vimeo Керри Трейнор.

Трейнор планирует увести SoundCloud от стриминговой модели и сделать упор на создание инструментов для исполнителей. Основной вопрос, по мнению Ars Technica, заключается в том, успеет ли компания начать зарабатывать до того, как у неё кончатся деньги.

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