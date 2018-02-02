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НБУ отмечает риск превышения дефицита госбюджета-2018 требуемых МВФ 2,5% ВВП

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НБУ отмечает риск превышения дефицита госбюджета-2018 требуемых МВФ 2,5% ВВП

Национальный банк Украины отмечает риск увеличения дефицита государственного бюджета по итогам 2018 года сверх установленного Международным валютным фондом целевого показателя в 2,5% ВВП, сообщается в обнародованном на сайте центробанка «Инфляционном отчете» за январь.

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«Учитывая методологические разногласия относительно учета в доходах госбюджета средств от специальной конфискации, дефицит может превышать целевой показатель МВФ», — указанно в документе.

Кроме того, по оценкам НБУ, существуют риски неполного выполнения доходов бюджета, просмотра расходов в сторону увеличения и недополучения ресурсов от недолговых источников финансирования.

«В целом, фискальная политика в 2018 году будет носить проинфляционный характер, хотя и придаст определенный фискальный стимул экономическому росту через активизацию потребительского спроса и продолжение финансирования расходов развития», — отмечает Нацбанк.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года в Киеве с официальным визитом находилась группа экспертов МВФ, которые прибыли для изучения тогда еще проекта закона «О Государственном бюджете Украины на 2018 год».

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По итогам визита МВФ сделал заявление о продолжении переговоров с властями Украины вокруг проекта закона, чтобы обеспечить соответствие дефицита госбюджета целевому показателю в 2,5% ВВП, который согласованном в рамках поддерживаемой МВФ программы экономических реформ Украины.

ВВП, НБУ, МВФ, госбюджет, макроэкономика, дефицит
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