В 2017 году в Украине 3620 иностранцев получили удостоверение водителя, среди которых больше всего россиян, говорится в сообщении на сайте МВД Украины.

Так, в течение 2017 года наибольшее количество водительских удостоверений выдано в Киеве (25 %). В Днепропетровской области эта доля составляет 11%, в Одесской — 10%, в Киевской — 8%, а в Харьковской — 12%.

Среди стран, граждане которых получили водительские удостоверения в Украине, лидирует Россия.

Ежегодно запрос на получение удостоверения водителя в Украине есть у нескольких тысяч иностранцев, находящихся на территории страны в связи с работой, учебой или по личным причинам.

Отмечено, что в 2017 году, удостоверение водителя в Украине получили граждане 100 стран. Чаще всего обращались граждане Российской Федерации — 982, Азербайджана — 319, Молдовы — 246, Китая — 188, Грузии — 182, Туркменистана — 131, Армении — 126. Значительное количество удостоверений было выдано гражданам Узбекистана, Турции, Беларуси, Сирии, Ирака, Вьетнама, Казахстана, Германии, Польши, Гвинеи, Индии, Таджикистана, США, Пакистана, Иордании, Литвы и других стран.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине первое удостоверение водителя будут выдавать на два года.

Водитель вправе обменять удостоверение на постоянное, если в течение двух лет с момента его получения он не будет иметь трех или более административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.