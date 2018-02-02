«Киевстар» направит 2,2 млрд грн на выплату дивидендов по результатам 2011, 2015-2016 годов

Оператор мобильной связи компания «Киевстар» направит на выплату дивидендов по результатам за 2011 и 2015-2016гг. в размере 2,212 млрд грн, в том числе 711,858 млн грн за 2011 год, 1,232 млрд грн за 2015 год и 267,798 млн грн за 2016 год, сообщает компания в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, соответствующие решения были утверждены общим собранием акционерного общества 18 января 2016 года.

«Киевстар» планирует выплату дивидендов непосредственно акционерам несколькими долями.

«Даты выплат дивидендов несколькими долями пропорционально всем лицам, имеющим право на получение дивидендов: 21 февраля, 26 февраля, 13 марта, 4 апреля, 11 мая, 6 июня и 5 июля 2018 года», — отмечается в информации.

Датой составления списков лиц, имеющих право на получение дивидендов по всем трем годам назначено 19 февраля 2018 года.

Согласно обнародованной оператором информации, в 2016 году Компания объявила дивиденды за 2014 в общей сумме 1,45 млрд грн (114,54 грн на акцию); в 2015 году не объявляла дивидендов.

По состоянию на 31 декабря 2016 года общая сумма невыплаченных компанией дивидендов составляла 1,532 млрд грн.

Нераспределенная прибыль компании на конец 2016 года по данным, размещенным компанией в системе НКЦБФР составляла 11,439 млрд грн.

Как сообщалось, «Киевстар» — крупнейший украинский оператор мобильной связи, обслуживавший по состоянию на конец третьего квартала 2017 года около 26, 4 млн абонентов.

«Киевстар» в июле-сентябре 2017 года увеличил общий доход на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 4,3 млрд грн, а выручка от услуг мобильной связи — на 10,2% — до 4 млрд грн.

Его акционеры — международная группа VEON (ранее — VimpelCom Ltd.). Акции группы котируются на фондовой бирже NASDAQ (Нью-Йорк).