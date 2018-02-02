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Донецкоблгаз ответил на обвинения в саботаже подачи газа Авдеевке

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Донецкоблгаз ответил на обвинения в саботаже подачи газа Авдеевке

ПАО Донецкоблгаз прокомментировало обвинение со стороны вице-премьер-министра — министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадия Зубко, что предприятие саботирует ввод в эксплуатацию подводящего газопровода от поселка Очеретино к городу Авдеевка.

«В июне 2017 года в результате боевых действий вблизи г.Авдеевка был повреждено участок подземного газопровода. ПАО Укртрансгаз прекратило подачу газа с целью устранения угрозы жизни и здоровью граждан, проживающих на соответствующей территории. В свою очередь ПАО Донецкоблгаз было вынуждено прекратить газоснабжение и полностью отключить абонентов частного сектора, газоснабжения которых осуществлялось от ГРС Авдеевки.

С целью восстановления газоснабжения Авдеевки и семи населенных пунктов Ясиноватского района ВОГА Донецкой области инициировала строительство нового подводящего газопровода и провело непрозрачную процедуру отбора генерального подрядчика такого строительства. ПАО Донецкоблгаз предоставляло свои предложения с целью реализации строительства газопровода, но генеральным подрядчиком было избрано ООО Теплоэнергокомплект, не имеющий опыт реализации подобных проектов. Поставщиком трубы было выбрано ООО Полимерная группа Терполимергаз, которое также не имело опыта производства трубы согласно требованиям проекта. В настоящее время Дружковским ОП Краматорского ОП ГУНП в Донецкой области осуществляется досудебное расследование уголовного производства № 42017051670000153 от 12.10.2017 г. По факту возможного присвоения, растраты, завладения чужим имуществом должностным лицом Департамента развития базовых отраслей Донецкой ОГА, совершенное в крупных размерах во время выполнения работ по строительству подводящего газопровода от ГРС пгт.Очеретино к Авдеевке.

Как отмечало наше предприятие, учитывая печальную динамику строительства газопровода, осознавая социальную ответственность перед жителями региона и приближение отопительного сезона, ПАО Донецкоблгаз решило принять активное участие в строительстве. Во исполнение этого решения 17.11.2017 г. ПАО Донецкоблгаз заключило договор субподряда с генеральным подрядчиком строительства ООО Теплоэнергокомплект на выполнение работ по строительству подводящего газопровода. В этот же день наши специалисты немедленно приступили к выполнению сварочных работ. 05.01.2018 года специалисты ПАО Донецкоблгаз закончили работы, предусмотренные договором субподряда (с учетом дополнительных работ) и выполнили взятые на себя обязательства в полном объеме. Больше никаких действий, связанных со строительством указанного газопровода ПАО Донецкоблгаз не осуществляло. Оплаты за выполненные работы ПАО Донецкоблгаз не получило.

Начиная с середины января 2018 года к ПАО Донецкоблгаз поступали неоднократные обращения Авдеевской ВГА и ВОГА Донецкой области с требованием заключить договор на осуществление продувки (закачки) природным газом и эксплуатации газопровода.

Однако ПАО Донецкоблгаз неоднократно заявляло о своей готовности начать соответствующие работы только в соответствии с действующим законодательством, в частности Лицензионных условий, которые устанавливают императивную обязанность для операторов ГРМ строгого соблюдения положений Правил безопасности систем газоснабжения.

Пунктом 4.6. указанных правил четко определен порядок ввода в эксплуатацию новопостроенных газопроводов и перечень документов, наличие которых является безусловным требованием для осуществления подключения нового газопровода к существующей распределительной газовой сети, продувки, пуска газа и проведения комплексного опробования (пусконаладочных работ). Такими документами, в частности являются: зарегистрированная декларация или выданный сертификат, акт приемки газооборудования для проведения комплексного испытания (пусконаладочных работ) по форме приложения Ю (обязательного), исполнительная документация.

Ни один из указанных документов нам предоставлен не был. Этот факт лишает наше предприятие возможности подписать соответствующие договоры и начать работы, которые бы предоставили возможность жителям Авдеевки и семи прилегающим селам Ясиноватского района пользоваться голубым топливом и обогревать свои дома.

Более того, значительный участок газопровода до сих пор не зарыт, а 36 замечаний к ГРПБ (наличие и не устранение которых создает угрозу для жизни и здоровья как работников Донецкоблгаза, так и местных жителей) не были устранены Генподрядчиком и Заказчиком строительства.

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ПАО Донецкоблгаз готово выступить инициатором открытого подписания договоров на эксплуатацию подводящего газопровода высокого давления от ГРС с. Очеретино в г. Авдеевка, продувки, пуска газа, проведения комплексного испытания (пусконаладочных работ) с участием представителей органов государственной власти, местного самоуправления, средств массовой информации и под контролем общественных организаций, но при безусловном требовании соблюдения действующего законодательства", — отмечается в заявлении компании.

газ, Донецкоблэнерго, Авдеевка
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