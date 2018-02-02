Климкин посетит Францию с рабочим визитом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин посетит с визитом Французскую Республику 4-5 февраля 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

«В ходе визита министр проведет переговоры с министром Европы и иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, встретится с политиками и экспертами, а также даст интервью ведущим французским СМИ», — говорится в сообщении.

Кроме этого, Климкин возложит цветы к месту захоронения Александра Шульгина, генерального секретаря межнациональных дел, впоследствии министра иностранных дел Украинской Народной Республики в изгнании.



