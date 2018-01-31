Чехия вдвое увеличивает квоту на работников из Украины

Чешское правительство согласилось вдвое увеличить квоты на прием работников из Украины — до 19,600 в год, чтобы помочь местным фирмам, которые заявляют о дефиците рабочей силы, сообщил министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий в Twitter, передает «Европейская правда».
«По предложению МИД Чехии правительство сегодня решило увеличить выдачу разрешений на работу для работников из Украины с 9600 до 19 600 в год», — написал он, отметив, что это реакция правительства на проблемы работодателей касательно нехватки рабочей силы.
По его словам, план правительства будет также применяться в меньшей степени для работников из Монголии и Филиппин.
Агентство Reuters отмечает, что решение об увеличении квоты на доступ к чешскому рынку труда с 9,600 в прошлом году (и с 3,800 еще раньше) — контрастирует с враждебностью в отношении искателей убежища, преимущественно из мусульманских стран, которых многие чехи считают угрозой безопасности.
Сообщается, что Чешская Республика имеет самый низкий уровень безработицы в Европейском Союзе — 2,3% в соответствии с методологией Евростата. Однако местные компании считают дефицит рабочей силы самой большой проблемой.
Напомним, в прошлом году правительство Чехии приняло решение об увеличении количества квот для местных компаний на прием работников из Украины.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.763,42 -0.1303
|2.800,29 -0.1481
|100 евро
|3.425,79 -0.0888
|3.490,18 -0.1175
|10 рублей
|4,56 -0.0028
|5,04 -0.003
|Курс, UAH
|Золото
|376.690,00-2.901,00
|Серебро
|4.844,12-52,41
|Платина
|283.169,00-4.098,00
|Палладий
|303.895,00-3.145,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016