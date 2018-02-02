На украинский рынок выходит китайская сеть текстиля

Текстильная компания Китая YUYUE Home Textile, одна из крупнейших в мире текстильных компаний по производству и переработке льна, а также производству и продаже текстильной продукции, планирует запуск розничной сети в Украине на 2018-2020 год.

В связи с этим, рассматривает Украину в качестве удобной площадки для развития бизнеса в европейском регионе. Согласно сообщению на сайте компании Spenser&Kauffmann, она выступила юридическим консультантом YUYUE Home Textile по вопросам корпоративного структурирования бизнеса в связи с инвестиционным проектом в Украине.

Spenser&Kauffmann консультировала YUYUE в связи с созданием оптимальной структуры выхода на украинский рынок, корпоративным структурированием бизнеса, финансированием проекта, а также юридическим аудитом ряда объектов недвижимости в центре Киева для организации розничной сети.

Напомним, в 2016 году Ровенская область была отобрана текстильной компанией YUYUE Home textile co. Ltd для строительства завода по переработке льна. По словам президента компании Лина Юксинга, они уже определились с участком для предприятия — это Константиновский сельсовет Сарненского района. Местные власти предложили им площади для строительства завода и участок для посева и обработки льна. Всего планируется привлечь около 30 тыс. га земли.

Отмечают, что строительство завода по переработке льна начнут уже в этом году. Срок реализации проекта — 5 лет. А общий объем инвестиций составит 20 млн долларов.

В течение 5 лет инвесторы планируют наладить весь цикл производства — от выращивания до переработки льна. После завершения строительства на предприятии создадут около тысячи рабочих мест.