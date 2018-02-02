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В январе в сводный бюджет поступило 65,8 млрд грн, - ГФС

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В январе в сводный бюджет поступило 65,8 млрд грн, - ГФС

В течение января по в сводный бюджет Украины поступило 65,8 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

«По оперативным данным в январе 2018 году до сводный бюджет поступило (сальдо) 65,8 млрд грн. В государственный бюджет обеспечено 50,7 млрд грн, в местные бюджеты — 15,0 млрд грн», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, поступления (сальдо) в общий фонд государственного бюджета за первый месяц 2018 составили 48,1 млрд грн, индикативные показатели Министерства финансов Украины выполнены на 100,5%., дополнительно обеспечено 0,3 млрд грн.

В полном объеме выполнено задание Министерства финансов Украины по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров — 112,9% (+2,5 млрд грн), налога и сбора на доходы физических лиц — 106,6% (+ 0,4 млрд грн), ввозной пошлины — 125,9% (+ 0,4 млрд грн), налога на прибыль предприятий — 155,8%. (+0,5 млрд грн), акцизного налога с ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) — 135,0% (+0,4 млрд грн) и др.

В разрезе основных платежей в января 2018 года прирост к январю 2017 обеспечено по налогу на добавленную стоимость с ввезенных на территорию Украины товаров — на 44,1% (+6,7 млрд грн), налога и сбора на доходы физических лиц — на 28,7%. (+6,7 млрд грн), податку та збору на доходи фізичних осіб — на 28,7 %. (+1,3 млрд грн), ввозной пошлины — на 35,4% (+0,4 млрд грн), налога на прибыль предприятий — в 3,5 раза (+1,1 млрд грн) и др.

С начала года налогоплательщикам на счета возмещено 12 млрд грн налога на добавленную стоимость.

Поступление единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 15,2 млрд грн, что на 4,1 млрд грн больше января 2017 года.

доходы, ГФС, сводный бюджет
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