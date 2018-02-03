МИД рассматривает запрос РФ на открытие четырех участков к президентским выборам

В Министерство иностранных дел Украины рассматривает запрос РФ на открытие четырех избирательных участков на территории Украины к выборам президента России в марте.
«МИД Украины получило обращение посольства РФ в Украине относительно проведения 18 марта 2018 года выборов президента РФ и организации для граждан РФ, которые проживают в Украине, избирательных участков... Упомянутое обращение сейчас рассматривается причастными ведомствами», — говорится в ответе МИД на запрос агентства Интерфакс-Украина.
В частности, запрос касался открытия избирательных участков в помещении посольства России в Украине (Киев) и генеральных консульств РФ во Львове, Одессе, Харькове.
Выборы президента РФ намечены на 18 марта.
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