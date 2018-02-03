Кабмин планирует потратить 46,2 млн гривен на ремонт дома и клуба правительства

Управление административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета Министров намерено потратить 46 200 тыс. гривен на проведение капитального ремонта отдельных конструкций, элементов благоустройства и помещений дома правительства и клуба Кабмина в 2018 году.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

«На проведение капитального ремонта отдельных конструкций, оборудования, внутренних инженерных сетей, элементов благоустройства и помещений дома правительства и клуба Кабинета Министров в государственном бюджете на 2018 год по общему фонду управлению административных зданий предусмотрено средства в сумме 46 200 тыс. гривен», — говорится в нем

Согласно ему, указанные роботы будут проводиться после утверждения плана закупок и проведения открытых торгов согласно с требованиями законодательства.