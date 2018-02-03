«Вести» заявляют, что силовики пытались захватить редакцию

В субботу 3 февраля в офис медиахолдинга «Вести» на Спортивной площади, 1 в БЦ «Гулливер» в Киеве нагрянули силовики из Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщает сайт издания.
Несмотря на то, что выходной день и издание не работает, силовики пытались взломать двери и проникнуть внутрь.
Представители агентства запросили доступ к коммуникациям. На что представители бизнес-центра «Гулливер» объяснили, что сегодня — выходной день и они не могут предоставить доступ по техническим причинам. Пообещали все сделать в понедельник.
В настоящий момент, АРМА рассматривает вариант вызвать полицию, чтобы ломать двери.
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