«Вести» заявляют, что силовики пытались захватить редакцию

В субботу 3 февраля в офис медиахолдинга «Вести» на Спортивной площади, 1 в БЦ «Гулливер» в Киеве нагрянули силовики из Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом сообщает сайт издания.

Несмотря на то, что выходной день и издание не работает, силовики пытались взломать двери и проникнуть внутрь.

Представители агентства запросили доступ к коммуникациям. На что представители бизнес-центра «Гулливер» объяснили, что сегодня — выходной день и они не могут предоставить доступ по техническим причинам. Пообещали все сделать в понедельник.

В настоящий момент, АРМА рассматривает вариант вызвать полицию, чтобы ломать двери.