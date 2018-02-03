В Британии иностранцам придется объяснять покупки на сумму более 56 тыс. евро

Состоятельные иностранцы, которые подозреваются в коррупции, будут вынуждены объяснять свой роскошный образ жизни в Великобритании. В рамках принятия строгих мер в борьбе с организованной преступностью, британские чиновники теперь могут заморозить подозрительные активы на сумму более £ 50 тыс. (более 56 тыс. евро). Об этом сообщает Европейская правда.
Такие действия предусматривает новый закон «Ордер на состояние неясного происхождения», который вступил в силу на этой неделе. Он обяжет чиновников не выпускать из рук активы, включая недвижимость, пока они не будут должным образом объяснены.
По словам министра по вопросам безопасности и экономических преступлений Бена Уоллеса, состоятельные иностранные преступники теперь почувствуют «всю силу правительства».
«Мы придем за вами, за вашими активами и сделаем проживания в вашей среде сложным», — заявил министр в интервью изданию The Times.
Если не удастся объяснить, что состояние заработано честным путем, это имущество может быть конфисковано.
Примерно £ 90 млрд (более 100 млрд евро) незаконных денег отмываются в Великобритании ежегодно. В Transparency International UK считают, что каждые 4 из 10 элитных квартир или домов в столице Великобритании могут быть приобретены за коррупционные деньги, выведенные из других стран.
Среди богатых украинцев, которые являются владельцами элитного жилья в Великобритании — Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, говорится в сообщении.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.772,64 0.0035
|2.806,00 -0.0277
|100 евро
|3.443,92 0.1092
|3.504,49 0.0941
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