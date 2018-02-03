В Британии иностранцам придется объяснять покупки на сумму более 56 тыс. евро

Состоятельные иностранцы, которые подозреваются в коррупции, будут вынуждены объяснять свой роскошный образ жизни в Великобритании. В рамках принятия строгих мер в борьбе с организованной преступностью, британские чиновники теперь могут заморозить подозрительные активы на сумму более £ 50 тыс. (более 56 тыс. евро). Об этом сообщает Европейская правда.

Такие действия предусматривает новый закон «Ордер на состояние неясного происхождения», который вступил в силу на этой неделе. Он обяжет чиновников не выпускать из рук активы, включая недвижимость, пока они не будут должным образом объяснены.

По словам министра по вопросам безопасности и экономических преступлений Бена Уоллеса, состоятельные иностранные преступники теперь почувствуют «всю силу правительства».

«Мы придем за вами, за вашими активами и сделаем проживания в вашей среде сложным», — заявил министр в интервью изданию The Times.

Если не удастся объяснить, что состояние заработано честным путем, это имущество может быть конфисковано.

Примерно £ 90 млрд (более 100 млрд евро) незаконных денег отмываются в Великобритании ежегодно. В Transparency International UK считают, что каждые 4 из 10 элитных квартир или домов в столице Великобритании могут быть приобретены за коррупционные деньги, выведенные из других стран.

Среди богатых украинцев, которые являются владельцами элитного жилья в Великобритании — Дмитрий Фирташ, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук, Геннадий Боголюбов, Игорь Коломойский, говорится в сообщении.