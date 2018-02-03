Полторак: Украина на 90% выполнила условия для получения оборонной помощи от США

Украина выполнила 90% мероприятий, запланированных в соответствии с условиями США о предоставлении военной помощи в размере 350 млн долларов. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью изданию Голос Америки, передает УНН.

«Мы сегодня четко сотрудничаем и с Пентагоном, и с представителями Альянса, так как на сегодняшний день в Украине в министерстве обороны работает 65 советников, которые помогают нам в проведении реформ, в то же время наблюдают за качеством проведения и проводят мониторинг этих реформ», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста относительно обязательных условий предоставления Украине 350 млн долларов оборонной помощи от Соединенных Штатов.

Отметим, что оборонная помощь будет предоставляться Украине при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора, включая введение гражданского контроля за военными, сотрудничество и координацию с парламентским контролем за военными, улучшение системы обеспечения и управления запасами и безопасности чувствительных иностранных технологий.

«На сегодняшний день у нас есть полное понимание по этому поводу, и если учесть, что реформировать ВСУ мы начали, приступили к активной фазе реформирования, два года назад, то практически за 2 года мы выполнили 90% от запланированных мероприятий. А меры мы планировали в стратегически оборонном бюллетене, который мы готовили вместе с нашими коллегами из США и с НАТО», — сказал Полторак.