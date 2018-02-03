Полторак: Украина на 90% выполнила условия для получения оборонной помощи от США

Украина выполнила 90% мероприятий, запланированных в соответствии с условиями США о предоставлении военной помощи в размере 350 млн долларов. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак в интервью изданию Голос Америки, передает УНН.
«Мы сегодня четко сотрудничаем и с Пентагоном, и с представителями Альянса, так как на сегодняшний день в Украине в министерстве обороны работает 65 советников, которые помогают нам в проведении реформ, в то же время наблюдают за качеством проведения и проводят мониторинг этих реформ», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста относительно обязательных условий предоставления Украине 350 млн долларов оборонной помощи от Соединенных Штатов.
Отметим, что оборонная помощь будет предоставляться Украине при условии прогресса в ключевых реформах оборонного сектора, включая введение гражданского контроля за военными, сотрудничество и координацию с парламентским контролем за военными, улучшение системы обеспечения и управления запасами и безопасности чувствительных иностранных технологий.
«На сегодняшний день у нас есть полное понимание по этому поводу, и если учесть, что реформировать ВСУ мы начали, приступили к активной фазе реформирования, два года назад, то практически за 2 года мы выполнили 90% от запланированных мероприятий. А меры мы планировали в стратегически оборонном бюллетене, который мы готовили вместе с нашими коллегами из США и с НАТО», — сказал Полторак.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.772,64 0.0035
|2.806,00 -0.0277
|100 евро
|3.443,92 0.1092
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Ублюдочная нация, попрошаек и прости-ту-ток, бог эту страну и вашу недорассу скакунов кастрюляголовых шельмовал.
Надо чтоб на сто процентов полтораку и его своре чушек в рот залазил член, вот тогда будет Гуд , ещё яйца торчат, надо шумеры дальше тренироваться, это ваша судьба.
Свиньи зачем вам эти базуки у вас теперь ракетки с яйцами есть.А если в целом , , опустить свидомитых свиней усраины это святой долг любой страны.
RU . РАЗДЕЛЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО ТЕЛА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НА ЗАПАДНОЕ И ВОСТОЧНОЕ ПОЛУШАРИЕ ЭТО БЕЗУМИЕ РАКОВАЯ ОПУХОЛЬ ФАШИЗМА ПУТИНСКОЙ РОССИИ ПОРАЖЕНИЕМ ВОСТОЧНОЙ ПОЛОВИНЫ ТЕЛА ОДНОЙ КРОВЕНОСНОЙ СИСТЕМОЙ НЕИЗБЕЖНО ПОРАЗИТ ВСЁ ТЕЛО.........БОГ ДЕТИ ВНУКИ.........