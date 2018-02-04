Германия признала историческую вину за преступления нацизма в Польше

Германия виновна в преступлениях нацизма в Польше, заявил действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Так он прокомментировал принятие польским Сеймом закона, который предполагает введение уголовной ответственности за публичное распространение утверждений о вине польского народа или государства или их соучастии в преступлениях, совершенных Третьим рейхом.

«Нет ни малейшего сомнения в том, кто несет ответственность за лагеря уничтожения, кто управлял ими и убил там миллионы европейских евреев, а именно: немцы», — сказал Габриэль, которого цитирует германское внешнеполитическое ведомство.

«Из нашей страны шло это организованное человекоубийство, и ниоткуда больше, отдельные коллаборационисты ничего не меняют», — добавил он. Габриэль выразил уверенность, что «только тщательный анализ собственной истории может привести к примирению»

Сенат (верхняя палата парламента) Польши ранее принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию на Украине, в Израиле, в США.