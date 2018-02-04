Столкновение поездов в США: число пострадавших возросло до 70 человек

Число пострадавших в результате столкновения поездов в американском штате Южная Каролина возросло до 70 человек. Об этом сообщает управление местного шерифа в Twitter.

В частности указано, что при столкновении грузового и пассажирского поездов в США утром 4 февраля 2018 года пострадало более 70 человек, которые доставлены в больницы, а еще двое — погибли.

Как сообщается, поезд перевозчика Amtrak Нью-Йорк — Майами врезался в грузовой поезд CSX. Это привело к тому, что локомотив и несколько пассажирских вагонов сошли с рельсов.

По данным компании-перевозчика, в поезде в момент аварии находилось 139 пассажиров и 8 членов экипажа.

По информации местных СМИ, часть пострадавших не нуждались в госпитализации и самостоятельно покинули место аварии. Сейчас региональное отделение Красного Креста помогает с обустройством приюта для выживших пассажиров. Причины инцидента устанавливают правоохранительные органы.



