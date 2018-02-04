На Мальдивах оппозиция требует отставки президента

На Мальдивах сегодня, 4 февраля, военные окружили здание парламента и арестовали двух оппозиционных депутатов на фоне углубления кризиса через отказ президента Абдуллы Ямина освободить политзаключенных. Об этом сообщает Al Jazeera.
Экс-президент Мохамед Нашид написал в Twitter: «Призывы, сделанные сегодня Анилем, Шиамом и Навазом, не подчиняться службам безопасности являются равнозначными перевороту. Они, и президент Ямин должны немедленно уйти в отставку. Службы безопасности должны соблюдать конституцию и служить жителям Мальдив».
Генпрокурор Мальдивских островов официально заявил о возможности беспорядков в стране.
Протесты в столице страны Мале начались раньше возле тюрьмы, где содержатся 12 депутатов.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.772,56 0.0027
|2.805,88 -0.0289
|100 евро
|3.443,92 0.1092
|3.504,38 0.093
|10 рублей
|4,58 0.0008
|5,05 0.0005
|Курс, UAH
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016
Наш гарант заразил Мальдивы вирусом Импиментии!