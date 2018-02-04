На Мальдивах оппозиция требует отставки президента

На Мальдивах сегодня, 4 февраля, военные окружили здание парламента и арестовали двух оппозиционных депутатов на фоне углубления кризиса через отказ президента Абдуллы Ямина освободить политзаключенных. Об этом сообщает Al Jazeera.

Экс-президент Мохамед Нашид написал в Twitter: «Призывы, сделанные сегодня Анилем, Шиамом и Навазом, не подчиняться службам безопасности являются равнозначными перевороту. Они, и президент Ямин должны немедленно уйти в отставку. Службы безопасности должны соблюдать конституцию и служить жителям Мальдив».

Генпрокурор Мальдивских островов официально заявил о возможности беспорядков в стране.

Протесты в столице страны Мале начались раньше возле тюрьмы, где содержатся 12 депутатов.

