Отдых семьи Луценко на Сейшелах стоил минимум 50 тысяч евро, - СМИ

Семья генерального прокурора Украины Юрия Луценко провела зимний отпуск на Сейшельских островах, арендовав две виллы с видом на океан в комплексе Four Seasons Resort, одном из самых дорогих отелей Сейшел (пляж Бе-Лазар Мае).

Как сообщает программа «Схемы», по подсчетам журналистов, весь отдых семье генпрокурора обошелся ориентировочно в меньшей мере 52 тыс. евро.

«Семья Юрия Луценко (сам генпрокурор, его жена, народный депутат Ирина, сын Виталий и сын Александр с женой) арендовала на восемь ночей две виллы гостиничного комплекса Four Seasons Resort на острове Мае (Сейшелы) с 3 января по 11 января 2018 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что семья Луценко арендовала две виллы категории «на холме с видом на океан». На официальном сайте Four Seasons сообщается, что виллы такой категории имеют площадь 186 кв. м, с бассейнами, «незабываемым панорамным видом на бирюзовые и лазурные воды залива и окружающие горы».

На официальном сайте отеля указано, что средняя стоимость посуточной аренды одной такой виллы — 2648 евро. Таким образом, восьмидневная аренда одной виллы составляет 21184 евро, двух — 42368 евро.

Кроме этого, журналистам стало известно, что семья оплатила наличными 10 473 евро за дополнительные услуги. Наиболее затратные среди них — аренда вертолета (1 440 евро), приобретение в магазине сувениров (1 265 евро). Таким образом, совокупно расходы на отдых всей семьи генпрокурора ориентировочно превысили 52 тыс. евро.