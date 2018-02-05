IFC поможет Мариуполю купить трамваи, а Киеву - запустить скоростные автобусы

Международная финансовая корпорация (IFC, входит в группу Всемирного банка) планирует начать ряд проектов с городами Украины по обновлению коммунального пассажирского транспортного парка. Об этом в интервью ЦТС рассказал руководитель IFC в Украине, Беларуси, Молдове Джейсон Пеллмар.

«В сфере инфраструктуры мы начинаем работать с муниципалитетами. На первом этапе мы хотим сфокусироваться на развитии городского транспорта. Сейчас мы ведем переговоры с Киевом, Мариуполем, Хмельницким и некоторыми другими городами», — сообщил Пеллмар.

Он предполагает, что по некоторым проектам удастся показать результаты до конца текущего года — например, по проекту покупки троллейбусов в Мариуполе.

«В Киеве мы делаем анализ совместно со Всемирным Банком — рассматриваем в целом план развития транспортной системы, включая Light Rail (легкорельсовый транспорт, в том числе трамвай, — ред.), дороги, Bus rapid transit (BRT, скоростной автобусный транспорт, — ред.)», — сообщил руководитель регионального подразделения IFC.

Он не стал называть конкретных проектов, по которым в IFC уже определились, что их стоит поддержать. Сейчас идет работа над формированием оптимальных вариантов финансирования для городов и «пока рано раскрывать все цифры». Кроме того, Пеллмар сообщил, что сотрудничество IFC с городами не ограничивается только транспортным сектором.