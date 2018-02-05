Порошенко внес в Раду представление на назначение членов ЦИКа

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на назначение членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом председатель Верховной Рады Андрей Парубий написал в микроблоге Twitter.

«Только что Президент Украины Петр Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент. Я безотлагательно поручил отправить все документы кандидатов в члены ЦИК на спецпроверку. Чтобы снять все интриги, публикую текст представления», — говорится в нем.

Он также отметил, что в список попали следующие кандидаты: Алла Басалаева, Наталия Бернацкая, Михаил Вербенский, Андрей Евстигнеев, Ирина Ефремова, Ольга Желтова, Олег Конопольский, Светлана Кустова, Ольга Лотюк, Виталий Плукарь, Евгений Радченко, Татьяна Слипачук, Леонтий Шипилов и Татьяна Юзькова.

Таким образом, из предыдущего списка от главы государства исключена Надежда Синица, а внесен Андрей Евстигнеев.