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СМИ: Хорватия потребовала от Украины заменить четыре неисправных истребителя МИГ-21

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СМИ: Хорватия потребовала от Украины заменить четыре неисправных истребителя МИГ-21

Хорватия потребовала от министерства обороны Украины заменить четыре неисправные самолета МИГ-21, заказанные в Украине, передает издание Jutarnji Vijesti со ссылкой на источники.

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«Хорватия хочет вернуть в Украину четыре дефектные боевые самолеты МиГ-21 и просит министерство обороны Украины заменить их четырьмя правильными самолетами с гарантией от государства Украины», — заявляет издание.

Издание отмечает, что речь идет о самолетах 131, 132, 134 и 135, которые были приобретены Хорватией из Украины в рамках капитального ремонта и закупки боевых эскадрилий, а через три с половиной года после доставки ВВС Хорватии объявили их неисправными и непригодными для использования. Это окончательное подтверждение крупнейшего военного дела в истории Хорватии с приобретением военного оружия, открытого в списке Ютарнджи, и которое мы пишем уже несколько лет.

Сообщается, что на прошлой неделе минобороны Хорватии направило Украине соответствующую служебную ноту. Загреб потребовал от Украины предоставить новые самолеты взамен некачественно отремонтированных в 2014 году. Договор о ремонте самолетов и закупке подержанных машин предполагал, что истребители прослужат еще 10 лет — до 2023 года, однако уже через пару лет ВВС Хорватии признали машины непригодными к полетам: из них текло масло, протекали топливные баки, отказывали бортовые навигационные системы. Один из последних полетов чудом не закончился гибелью экипажа — несмотря на отказ техники хорватские пилоты смогли посадить машину.

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Как сообщалось, в марте 2016 года хорватская военная полиция начала масштабное расследование по закупкам и ремонту в Украине истребителей МиГ-21. По версии хорватских властей, летом 2013 года Хорватия заключила с украинским государственным предприятием «Укрспецэкспорт» контракт стоимостью более 17 млн евро на закупку пяти истребителей и ремонт еще семи МиГ-21. Но купленные самолеты якобы оказались на пять лет старше, чем было указано в документах, а ремонт выполнен некачественно.

авиация, Хорватия, Украина, авиа, авиастроение
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